Спасти маму не удалось, за жизнь ребёнка борются врачи. В ходе происшествия погиб ещё один человек.В квартире на востоке Москвы 20 октября произошёл пожар, в результате которого женщину и её ребёнка с ДЦП госпитализировали в критическом состоянии, по данным SHOT оба впали в клиническую смерть.