Московские коллективы выступили на фестивале «Музыкальный квартал» в Музее Победы

В Музее Победы прошел фестиваль «Музыкальный квартал», передает пресс-служба учреждения. Участие в концерте приняли московские коллективы, представляющие детские музыкальные школы искусств, музыкальные школы кадетских корпусов, частных учреждений.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии