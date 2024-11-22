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Газета «Культура»

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Московские коллективы выступили на фестивале «Музыкальный квартал» в Музее Победы

Московские коллективы выступили на фестивале «Музыкальный квартал» в Музее Победы

В Музее Победы прошел фестиваль «Музыкальный квартал», передает пресс-служба учреждения. Участие в концерте приняли московские коллективы, представляющие детские музыкальные школы искусств, музыкальные школы кадетских корпусов, частных учреждений.

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