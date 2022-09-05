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На полигоне «Телемба» в Бурятии состоялся практический этап СКШУ «Восток-2022» с боевой стрельбой расчетов ЗРК С-300

На полигоне «Телемба» в Бурятии состоялся практический этап СКШУ «Восток-2022» с боевой стрельбой расчетов ЗРК С-300

Всего в практических действиях на полигоне «Телемба» в рамках СКШУ «Восток-2022» приняли участие около 500 военнослужащих подразделений войск ПВО, было задействовано свыше 100 единиц военной и специальной техники.

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