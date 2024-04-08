Во Франции призвали прекратить поддержку киевского режима из-за его коллапса. Лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо подчеркнул, что западная пресса "наперебой говорит о военном крахе Украины и Зеленского".
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