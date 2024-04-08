НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

tvr

16 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Александр Глущенко
    Сколько "миролюбивая Белоруссия" заработала на военных поставках ВСУ с 2014 года! А сейчас они и Россию "поделили" и ...Лукашенко: Белару...
  • Александр Глущенко
    так то.. 1/ никто не давал право говорить за Президента РФ-Путина 2/ придет не к миру, а к капитуляции.Лукашенко: Белару...
  • Betahon
    Францию и МОК можно поздравить: первые посетители Олимпиады уже прочно обосновались не только на олимпийских объектах...В Париже накануне...

Во Франции призвали прекратить помогать ВСУ

Во Франции призвали прекратить помогать ВСУ

Во Франции призвали прекратить поддержку киевского режима из-за его коллапса. Лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо подчеркнул, что западная пресса "наперебой говорит о военном крахе Украины и Зеленского".

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх