Политика как он...
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Политика как она есть

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Президент Чехии Павел назвал план Маршалла отличной идеи для Украины

Президент Чехии Павел назвал план Маршалла отличной идеи для Украины

Президент Чехии Петр Павел на Мюнхенской конференции по безопасности заявил, что международному сообществу нужно разработать для Украины аналог плана Маршалла — программы США для оказания иностранной помощи послевоенной Европе.

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