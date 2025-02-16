Президент Чехии Павел назвал план Маршалла отличной идеи для Украины

Президент Чехии Петр Павел на Мюнхенской конференции по безопасности заявил, что международному сообществу нужно разработать для Украины аналог плана Маршалла — программы США для оказания иностранной помощи послевоенной Европе.
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