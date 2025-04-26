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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Карун Чандок: «Хорнер – превосходный политик, мастер ухода от ответа. У «Рейсинг Буллз» нет проблем с корреляцией данных – лишь у «Ред Булл»

Эксперт Sky Sports и бывший пилот «Формулы-1» Карун Чандок прокомментировал публичные высказывания босса «Ред Булл» Кристиана Хорнера.

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