Глава МИД Китая Ван И не стал слушать Зеленского в ООН

Министр иностранных дел Китая Ван И не присутствовал на выступлении президента Украины Владимира Зеленского на Генеральной ассамблее ООН, выбрав личную встречу с главой МИД РФ Сергеем Лавровым для обсуждения более актуальных международных вопросов.