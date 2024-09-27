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Ефимов: участок у станции метро «Каширская» реорганизуют по программе КРТ

Ефимов: участок у станции метро «Каширская» реорганизуют по программе КРТ

В столичном районе Нагатино-Садовники реорганизуют участок по программе комплексного развития территорий (КРТ), заявил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

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