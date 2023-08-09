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Семейка приехала на Кубань из Бахмута. Во время скандала мать не раз заявила, что хочет в Киев

Семейка приехала на Кубань из Бахмута. Во время скандала мать не раз заявила, что хочет в Киев

В Краснодаре заукраинки устроили скандал помогающим бойцам СВО жёнам и матерям Инцидент произошёл в кубанской столице в ЖК «Любимый дом».

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Комментарии
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Григорий Терещенко
На поджопниках до самого Куева
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31 мин.
Волков Владимир
Интересно,  а кто думал, что приехав в РФ они станут белыми и пушистыми. Эта ублюдочная нация уже не подлежит перевоспитанию. Только за Полярный круг.
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12 мин.
Н
Наталья
Зачем они тут нужны??? За полярным кругом?? Они нигде не нужны!! В хохляндию, и срочно!!
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8 мин.

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