Семейка приехала на Кубань из Бахмута. Во время скандала мать не раз заявила, что хочет в Киев

В Краснодаре заукраинки устроили скандал помогающим бойцам СВО жёнам и матерям Инцидент произошёл в кубанской столице в ЖК «Любимый дом».
Популярные статьи
- «От реакции власти на эту омерзительную историю, будет зависеть очень многое». Как в Сети обсуждают избиение ветерана СВО в Забайкалье
- Порт Измаила превращен в пепел, экипажи турецких, израильских, греческих зерновозов молят Бога, чтобы уцелеть
- Это потрясающе: Глава Узбекской диаспоры намекнул, что неплохо бы списать приезжим долги по займам в РФ
Свежие комментарии