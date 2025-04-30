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"Утихомирить буйного". Терпение Трампа кончается - эксперт рассказал, что грозит Зеленскому за выходки на День Победы

"Утихомирить буйного". Терпение Трампа кончается - эксперт рассказал, что грозит Зеленскому за выходки на День Победы

Терпение Дональда Трампа кончается, и мы в ближайшее время можем увидеть его "атаку" на Киев. Эксперт Роман Шкурлатов рассказал, что грозит "просроченному" Владимиру Зеленскому за выходки в День Победы с целью сорвать объявленное президентом России перемирие.

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