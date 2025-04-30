"Утихомирить буйного". Терпение Трампа кончается - эксперт рассказал, что грозит Зеленскому за выходки на День Победы

Терпение Дональда Трампа кончается, и мы в ближайшее время можем увидеть его "атаку" на Киев. Эксперт Роман Шкурлатов рассказал, что грозит "просроченному" Владимиру Зеленскому за выходки в День Победы с целью сорвать объявленное президентом России перемирие.