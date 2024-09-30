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Мода и Шоу-бизнес

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Умер Крис Кристофферсон, автор песен Me and Bobby McGee и For the Good Times

Умер Крис Кристофферсон, автор песен Me and Bobby McGee и For the Good Times

В возрасте 88 лет скончался американский кантри-певец и актер Крис Кристофферсон. Он написал такие песни, ставшие позже хитами других артистов, как Sunday Morning Comin' Down (1969), Me and Bobby McGee (1969), For the Good Times (1968), Help Me Make It Through the Night (1970).

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