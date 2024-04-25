На Ямале стартовала диспансеризация по репродуктивному здоровью граждан

Новый раздел в профилактические медицинские обследования включил Минздрав России. Основная цель - вовремя выявить у мужчин и женщин от 18 до 49 лет факторы риска, а также признаки заболеваний, которые могут негативно повлиять на беременность и ее последующее течение.