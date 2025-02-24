🧊 Каждый второй крымчанин, получивший травму из-за гололёда, откладывает визит к врачу Сильные холода в Крыму привели к значительному увеличению числа травм, связанных с гололёдом.
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🧊 Каждый второй крымчанин, получивший травму из-за гололёда, откладывает визит к врачу Сильные холода в Крыму привели к значительному увеличению числа травм, связанных с гололёдом.