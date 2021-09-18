Манукян заявил, что фильм «Искушение» про ЛГБТ-монахиню не соответствует «устоям РФ»

Фильм режиссера Пола Верховена не получил прокатного удостоверения Министерства культуры РФ. Российские зрители должны смотреть качественные высокодуховные картины, а не киноизвращения про морально разложившихся отступников от христианской веры.
Фильм режиссера Пола Верховена не получил прокатного удостоверения Министерства культуры РФ. Российские зрители должны смотреть качественные высокодуховные картины, а не киноизвращения про морально разложившихся отступников от христианской веры.
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