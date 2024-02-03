«В историю защиты никто не поверил»: в пробе Валиевой обнаружили следы анаболиков

Стали известны первые подробности мотивировочной части решения Спортивного арбитражного суда в Лозанне (CAS) по делу российской фигуристки Камилы Валиевой, которая была дисквалифицирована на четыре года на употребление допинга.
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