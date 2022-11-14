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Илон Маск хочет как можно скорее отправиться на Марс со своей космической компанией SpaceX, и предприниматель не скрывает этого

Илон Маск хочет как можно скорее отправиться на Марс со своей космической компанией SpaceX, и предприниматель не скрывает этого

﻿﻿Илон Маск хочет как можно скорее отправиться на Марс со своей космической компанией SpaceX, и предприниматель этого не скрывает.

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