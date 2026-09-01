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Аргументы и Факты

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Пугачева не выходит на пляж с Галкиным: раскрыта истинная причина

Пугачева не выходит на пляж с Галкиным: раскрыта истинная причина

Отказ Аллы Пугачевой от появления на пляже может быть связан не только с медицинскими запретами, но и с психологическим нежеланием демонстрировать публике свое состояние, сказал врач-геронтолог Валерий Новоселов в беседе с aif.

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