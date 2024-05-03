Любопытно, однако
Любопытно, однакоКуча-мала
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Любопытно, однако

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«Легко отделался, зубы на месте». В Подмосковье мигрант пытался соблазнить девушку чемпиона Европы по киокушинкай

«Легко отделался, зубы на месте». В Подмосковье мигрант пытался соблазнить девушку чемпиона Европы по киокушинкай

В России вновь произошла неприятная история, в которой замешан мигрант. На этот раз приезжий отличился в подмосковных Химках.

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Комментарии
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ЕА
Евгений Алексеенко
Где наши мужики,надо объединяться,на полицию и путина нет надежды!
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2 час.
К
Каплан
Цитирую тебя&quot; ЭТИ ЖЕ РОССИЯНЕ ОТЧАЯННО ПРОГОЛОСОВАЛИ ЗА НИХ НА ВЫБОРАХ ПРЕЗИДЕНТА! &quot;                                                     Напомни, в каком пункте бюллетеня голосования было  указано, что мы голосуем за мигрантов?
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2 час.
МН
Михаил Наумов
Лавыт и яйса рэзат
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1 час.

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