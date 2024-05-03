«Легко отделался, зубы на месте». В Подмосковье мигрант пытался соблазнить девушку чемпиона Европы по киокушинкай

Где наши мужики,надо объединяться,на полицию и путина нет надежды!

К

Каплан

Цитирую тебя" ЭТИ ЖЕ РОССИЯНЕ ОТЧАЯННО ПРОГОЛОСОВАЛИ ЗА НИХ НА ВЫБОРАХ ПРЕЗИДЕНТА! " Напомни, в каком пункте бюллетеня голосования было указано, что мы голосуем за мигрантов?