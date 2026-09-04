В Смоленске энергетики и будущие архитекторы заложили основу для сотрудничества

В День знаний на базе филиала «Россети Центр» – «Смоленскэнерго» совместно с Министерством жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и тарифной политики Смоленской области прошло профориентационное мероприятие для студентов-первокурсников Смоленской академии градостроительства и архитектуры.