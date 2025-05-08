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Царьград

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Фридрих Мерц назначил на пост главы МИД известного критика России

Фридрих Мерц назначил на пост главы МИД известного критика России

Фридрих Мерц назначает Йохана Вадефуля министром иностранных дел Германии. Вадефуль известен своими антироссийскими взглядами и поддержкой Киева.

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