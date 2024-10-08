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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Угаров о 2-й травме Глушенкова за 2 месяца: «Кто-то за это должен ответить, вероятно. Семак должен разобраться. Есть же реабилитологи в «Зените», они не справились»

Полузащитник клуба из Санкт-Петербурга Максим Глушенков получил травму в матче Фонбет Кубка России «Акроном» (5:1).

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