Сергей Банарь: "Спецслужбы Румынии просчитались и внесли полный разлад" 

Кэлина Джорджеску, который победил в первом туре президентских выборов в Румынии, ввели на выборы в качестве независимого кандидата румынские спецслужбы, но они в итоге просчитались и внесли полный разлад и шатание.
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