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Житник ответил на запрет украинцам стоять с россиянами на Играх-2022

Житник ответил на запрет украинцам стоять с россиянами на Играх-2022

Олимпийский чемпион Алексей Житник высказался о словах министра спорта и молодежи Украины Вадима Гутцайта о запрете украинским спортсменам находиться рядом с россиянами, держащими в руках флаг своей страны, на Олимпийских играх — 2022 в Пекине.

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