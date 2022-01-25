Житник ответил на запрет украинцам стоять с россиянами на Играх-2022

Олимпийский чемпион Алексей Житник высказался о словах министра спорта и молодежи Украины Вадима Гутцайта о запрете украинским спортсменам находиться рядом с россиянами, держащими в руках флаг своей страны, на Олимпийских играх — 2022 в Пекине.