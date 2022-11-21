NYT назвала подлинным видео с расстрелом ВСУ российских военнопленных

Видео начали изучать в ООН и обещали изучить на Украине.фото: president.gov.ua--> Американская газета The New York Times подтвердила подлинность видео, на котором солдаты Вооружённых сил Украины (ВСУ) расстреливают пленных российских военных.
Видео начали изучать в ООН и обещали изучить на Украине.фото: president.gov.ua--> Американская газета The New York Times подтвердила подлинность видео, на котором солдаты Вооружённых сил Украины (ВСУ) расстреливают пленных российских военных.
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