В Крыму задержаны брат с сестрой, обвиняемые в госизмене

Брат и сестра из Крыма предстанут перед судом по обвинению в государственной измене. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры в мессенджере «Макс».
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