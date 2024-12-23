Врач Пронина назвала допустимую «дозу» красной икры

Оказывается, установлена ежедневная норма употребления икры, которую не стоит превышать.В преддверии новогодних торжеств врач-эндокринолог Дарья Пронина обратила внимание на важность умеренного потребления икры лососевых рыб.
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