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Врач Пронина назвала допустимую «дозу» красной икры

Врач Пронина назвала допустимую «дозу» красной икры

Оказывается, установлена ежедневная норма употребления икры, которую не стоит превышать.В преддверии новогодних торжеств врач-эндокринолог Дарья Пронина обратила внимание на важность умеренного потребления икры лососевых рыб.

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