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Заява Блинкена – "ВСУ развернули командные пункты в больницах"

Заява Блинкена – "ВСУ развернули командные пункты в больницах"

Представили? Вот и я нет. Про ВСУ нельзя, а про ХАМАС можно. Что госсекретарь США и сделал*. Дав тем самым Израилю карт-бланш на зачистку всех палестинских больниц.

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Комментарии
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лл
лина любимцева
Западэнськие жЫдо-бандэровцы ВСЕ делают по научению Израиля. Воюют же и уничтожают украинцев с целью зачистить Украину от украинцев (по примеру сектора Газа), чтобы потом заселить  эту территорию израильских жЫдов. РОССИИ НИ В КРЕМ СЛУЧАЕ НЕЛЬЗЯ  ДОПУСТИТЬ ПОДОБНОЕ!! Чего сидим?!! Кого ждем?
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16 час.
ЛЛ
Леонид Ла Рошель
Так с чего начинаем - перестаём уничтожать фашистко-бандеровцев, чтобы территории остались под коренным населением/аборигенами-бандерлохами и не достались евреям или начинаем помогать Палестине и сокращать поголовье евреев?
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13 час.

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