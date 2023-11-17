Представили? Вот и я нет. Про ВСУ нельзя, а про ХАМАС можно. Что госсекретарь США и сделал*. Дав тем самым Израилю карт-бланш на зачистку всех палестинских больниц.
Заява Блинкена – "ВСУ развернули командные пункты в больницах"
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
лл
лина любимцева
Западэнськие жЫдо-бандэровцы ВСЕ делают по научению Израиля. Воюют же и уничтожают украинцев с целью зачистить Украину от украинцев (по примеру сектора Газа), чтобы потом заселить эту территорию израильских жЫдов. РОССИИ НИ В КРЕМ СЛУЧАЕ НЕЛЬЗЯ ДОПУСТИТЬ ПОДОБНОЕ!! Чего сидим?!! Кого ждем?
Ответить
16 час.
ЛЛ
Леонид Ла Рошель
Так с чего начинаем - перестаём уничтожать фашистко-бандеровцев, чтобы территории остались под коренным населением/аборигенами-бандерлохами и не достались евреям или начинаем помогать Палестине и сокращать поголовье евреев?
Ответить
13 час.
Свежие комментарии