лл

лина любимцева

Западэнськие жЫдо-бандэровцы ВСЕ делают по научению Израиля. Воюют же и уничтожают украинцев с целью зачистить Украину от украинцев (по примеру сектора Газа), чтобы потом заселить эту территорию израильских жЫдов. РОССИИ НИ В КРЕМ СЛУЧАЕ НЕЛЬЗЯ ДОПУСТИТЬ ПОДОБНОЕ!! Чего сидим?!! Кого ждем?