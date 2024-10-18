В пустыне Австралии ученые обнаружили уникальные останки древнего создания, которое можно считать одним из древнейших в истории археологии.
В австралийской пустыне нашли окаменелость существа возрастом 500 млн лет. Оно выглядит как робот-пылесос
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Владимир Алтайцев
Ещё один удар по идиотам, верящим Библии и прочим коранам. Жизнь зародилась не 7600 лет назад, как в Библии , а миллиарды лет назад.
Ответить
20 час.
АЛ
Александр Лагуткин
Я что-то не очень верю этим ученым из Австралии. Да и в Библии, и Коране вряд-ли, говоря о зарождении жизни, имели ввиду простую слизь или одноклеточных. Скорее всего у них речь о разумной жизни. А это вряд-ли улитки, черви или грибы.. Тем более, что точку отсчета никто не знает. Откуда и какими мерами мерить. Насочинять можно что угодно. Вроде "происхождения человека от обезьяны". Так евреи человека разумного "опустили" до животного. Наверное такими управлять проще... Поэтому, если мы много не знаем и ещё больше не понимаем, то лучше не торопиться с выводами.
Ответить
19 час.
Karmadon
Ну вы-то, несомненно, произошли не от обезьяны. У обезьян какие-никакие мозги все же есть. У вас же отсутствуют напрочь.
Ответить
15 час.
Свежие комментарии