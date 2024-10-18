В австралийской пустыне нашли окаменелость существа возрастом 500 млн лет. Оно выглядит как робот-пылесос

Ещё один удар по идиотам, верящим Библии и прочим коранам. Жизнь зародилась не 7600 лет назад, как в Библии , а миллиарды лет назад.

АЛ

Александр Лагуткин

Я что-то не очень верю этим ученым из Австралии. Да и в Библии, и Коране вряд-ли, говоря о зарождении жизни, имели ввиду простую слизь или одноклеточных. Скорее всего у них речь о разумной жизни. А это вряд-ли улитки, черви или грибы.. Тем более, что точку отсчета никто не знает. Откуда и какими мерами мерить. Насочинять можно что угодно. Вроде "происхождения человека от обезьяны". Так евреи человека разумного "опустили" до животного. Наверное такими управлять проще... Поэтому, если мы много не знаем и ещё больше не понимаем, то лучше не торопиться с выводами.