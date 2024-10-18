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В австралийской пустыне нашли окаменелость существа возрастом 500 млн лет. Оно выглядит как робот-пылесос

В австралийской пустыне нашли окаменелость существа возрастом 500 млн лет. Оно выглядит как робот-пылесос

В пустыне Австралии ученые обнаружили уникальные останки древнего создания, которое можно считать одним из древнейших в истории археологии.

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Комментарии
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Владимир Алтайцев
Ещё  один удар  по  идиотам, верящим Библии и прочим коранам. Жизнь зародилась не  7600 лет назад, как в Библии , а миллиарды  лет назад.
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20 час.
АЛ
Александр Лагуткин
Я что-то не очень верю этим ученым из Австралии.   Да и в Библии, и Коране вряд-ли, говоря о зарождении жизни, имели ввиду простую слизь или  одноклеточных. Скорее всего у них речь о разумной жизни. А это вряд-ли улитки, черви или грибы.. Тем более, что точку отсчета никто не знает. Откуда и какими мерами мерить.   Насочинять можно что угодно.   Вроде &quot;происхождения человека от обезьяны&quot;. Так евреи человека разумного &quot;опустили&quot; до животного. Наверное такими управлять проще...   Поэтому, если мы много не знаем и ещё больше  не понимаем, то лучше не торопиться с выводами.
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19 час.
Karmadon
Ну вы-то, несомненно, произошли не от обезьяны. У обезьян какие-никакие мозги все же есть. У вас же отсутствуют напрочь.
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15 час.

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