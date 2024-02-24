Серхио Перес: У меня хорошие впечатления от машины Red Bull RB20

Серхио Перес: У меня хорошие впечатления от машины Red Bull RB20Getty Images / Red Bull Content PoolМексиканский гонщик Red Bull Racing Серхио Перес поделился впечатлениями от предсезонных тестов и ожиданиями от первой гонки чемпионата, которая состоится через неделю в Бахрейне.