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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Реал Сосьедад» не намерен отдавать Захаряна в аренду: «Тренеры видят потенциал у Арсена, ему всего 21 год»

Об этом сообщил пресс-атташе «Сосьедада» Йон Андер Мундуате. «Возможен ли вариант с арендой Захаряна зимой для набора практики? Мы не планируем его отдавать в аренду.

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