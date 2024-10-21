Народный фронт поздравил с Днем военного связиста военнослужащих – участников СВО

«Сегодня приехали поздравить парней с их праздником, с Днем связиста. В рамках проекта «Все для Победы!» привезли им цифровые радиостанции, которые помогут им в выполнении боевых задач», – рассказал представитель Народного фронта Александр Калашников.
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