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Этой зимой у «Зенита» могут возникнуть проблемы. Александр Бубнов предостерегает петербургский клуб

Этой зимой у «Зенита» могут возникнуть проблемы. Александр Бубнов предостерегает петербургский клуб

Известный футбольный эксперт Александр Бубнов поделился мнением со Sportbox.ru о матче 18-го тура Тинькофф РПЛ «Динамо» - «Зенит» (1:1).

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