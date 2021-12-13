Этой зимой у «Зенита» могут возникнуть проблемы. Александр Бубнов предостерегает петербургский клуб

Известный футбольный эксперт Александр Бубнов поделился мнением со Sportbox.ru о матче 18-го тура Тинькофф РПЛ «Динамо» - «Зенит» (1:1).
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