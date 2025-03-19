Красноармейская в Чите годами остается перекрытой

Одна из ключевых улиц Читы, Красноармейская, остается недоступной для проезда уже несколько лет. Изначально улицу перекрыли для ремонта каналов, затем для прокладки теплотрассы, но работы до сих пор не завершены, сообщается в Telegram-канале регионального отделения Народного фронта.