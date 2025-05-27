В Петербурге задержан подросток за поджог электрощита на ж/д станции

В Санкт-Петербурге сотрудники правоохранительных органов задержали 17-летнего подростка, подозреваемого в совершении поджога электрощита в вагонном депо на ж/д станции, сообщили в Управлении на транспорте МВД России по Северо-Западному федеральному округу.