В Петербурге задержан подросток за поджог электрощита на ж/д станции

В Санкт-Петербурге сотрудники правоохранительных органов задержали 17-летнего подростка, подозреваемого в совершении поджога электрощита в вагонном депо на ж/д станции, сообщили в Управлении на транспорте МВД России по Северо-Западному федеральному округу.
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