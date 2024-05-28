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Главарь террористического РДК признал, что воюет за возможность пойти на гей-парад

Главарь террористического РДК признал, что воюет за возможность пойти на гей-парад

Неонацист Денис Капустин* (он же "Денис Никитин", он же White Rex, экс-житель Германии, этнический еврей-гитлерофил, наркоторговец, сутенёр, ранее делавший бабло на турнирах по единоборствам в РФ и державший в Москве пару "массажных салонов", то есть грязные бордели для среднеазиатских гастарбайтеров) известен в качестве главаря террористического "Русского добровольческого корпуса"** - сборища мразотных коллаборационистов под кураторством Главного управления разведки Министерства обороны Украины.

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Комментарии
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Алексей Тан
Говорят, у Гитлера было высказывание: -&quot;Чтобы добиться своей цели.... все приёмы хороши&quot;... говорят, А вот глядя на этого &quot; грязного&quot; еврея... начинаешь верить, что это Гитлер, действительно ГОВОРИЛ!... Ведь мимикрия соплеменников иудеев (евреев)... ну просто великолепна!... столько лет жил среди РУССКОГО населения... и притворяться человеком... Да-а-а-а,  &quot;родство&quot; душ очевидно!!.
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