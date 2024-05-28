Главарь террористического РДК признал, что воюет за возможность пойти на гей-парад

Алексей Тан

Говорят, у Гитлера было высказывание: -"Чтобы добиться своей цели.... все приёмы хороши"... говорят, А вот глядя на этого " грязного" еврея... начинаешь верить, что это Гитлер, действительно ГОВОРИЛ!... Ведь мимикрия соплеменников иудеев (евреев)... ну просто великолепна!... столько лет жил среди РУССКОГО населения... и притворяться человеком... Да-а-а-а, "родство" душ очевидно!!.