Неонацист Денис Капустин* (он же "Денис Никитин", он же White Rex, экс-житель Германии, этнический еврей-гитлерофил, наркоторговец, сутенёр, ранее делавший бабло на турнирах по единоборствам в РФ и державший в Москве пару "массажных салонов", то есть грязные бордели для среднеазиатских гастарбайтеров) известен в качестве главаря террористического "Русского добровольческого корпуса"** - сборища мразотных коллаборационистов под кураторством Главного управления разведки Министерства обороны Украины.
Главарь террористического РДК признал, что воюет за возможность пойти на гей-парад
Комментарии
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Алексей Тан
Говорят, у Гитлера было высказывание: -"Чтобы добиться своей цели.... все приёмы хороши"... говорят, А вот глядя на этого " грязного" еврея... начинаешь верить, что это Гитлер, действительно ГОВОРИЛ!... Ведь мимикрия соплеменников иудеев (евреев)... ну просто великолепна!... столько лет жил среди РУССКОГО населения... и притворяться человеком... Да-а-а-а, "родство" душ очевидно!!.
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