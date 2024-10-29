«Задача не из легких»: станет ли Владивосток городом–миллионником?

Власти всех уровней планируют превратить Владивосток в город–миллионник в ближайшие годы. Однако некоторые предприниматели уверены, что это задача не из легких, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на деловой еженедельник «Конкурент».
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