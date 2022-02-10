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"Артист": Саакашвили в суде Тбилиси спел гимн Украины

"Артист": Саакашвили в суде Тбилиси спел гимн Украины

Не комическим куплетом и не гневным лозунгом. Вольной песней ответил он своим гонителям. Самый знаменитый заключенный Грузии, некогда президент, ныне подозреваемый, человек с украинским паспортом Михаил Саакашвили прямо в зале суда исполнил….

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