"Артист": Саакашвили в суде Тбилиси спел гимн Украины

Не комическим куплетом и не гневным лозунгом. Вольной песней ответил он своим гонителям. Самый знаменитый заключенный Грузии, некогда президент, ныне подозреваемый, человек с украинским паспортом Михаил Саакашвили прямо в зале суда исполнил….