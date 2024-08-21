Думаете, они вас не слышат? Ученые выяснили, что чувствуют люди в коме

Группа исследователей выяснила: каждый четвертый пациент (25%), находящийся в так называемом вегетативном состоянии, может не только слышать то, что вы ему говорите, но и мысленно реагировать на словесные просьбы и задания.
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