Закон, порядок,...
ГлавнаяНовости
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Закон, порядок, государство

905 подписчиков

Оперативники задержали подозреваемого в кражах из храмов в Ростовской области

Сотрудники Управления уголовного розыска ГУ МВД России по Ростовской области в результате проведения оперативно-розыскных мероприятий задержали жителя Воронежа, подозреваемого в совершении краж из церкви в Каменске-Шахтинском и собора в Красносулинском районе Ростовской области.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх