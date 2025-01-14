Оперативники задержали подозреваемого в кражах из храмов в Ростовской области

Сотрудники Управления уголовного розыска ГУ МВД России по Ростовской области в результате проведения оперативно-розыскных мероприятий задержали жителя Воронежа, подозреваемого в совершении краж из церкви в Каменске-Шахтинском и собора в Красносулинском районе Ростовской области.