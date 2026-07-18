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Крымская газета

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Завершена газификация села Фрунзе в Первомайском районе

Завершена газификация села Фрунзе в Первомайском районе

В рамках Соглашения о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве между Правительством Москвы и Советом министров Республики Крым в Первомайском районе завершены работы по газификации села Фрунзе.

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