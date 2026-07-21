В США усомнились в «хорошем» для Вашингтона завершении войны с Ираном

У Соединенных Штатов Америки мало хороших вариантов для завершения войны с Ираном. Об этом заявил бывший заместитель начальника национальной разведки США по Ближнему Востоку Джонатан Паникофф, сообщает The Washington Post (WP).
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