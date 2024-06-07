Бразилия выдала РФ обвиняемого в крупном мошенничестве россиянина

Бразилия экстрадировала в Россию гражданина РФ Дениса Асфандьярова, который находился в розыске по каналам Интерпола за мошенничество в особо крупном размере, сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.
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