SHOT сообщает об исчезновении женщины с ребёнком в Архызе

В районе Софийских озёр в Архызе пропала женщина с ребёнком. Они отправились в горы, не зарегистрировав маршрут, и перестали выходить на связь.
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