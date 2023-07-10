Царьград

5 765 подписчиков

Американский экс-аналитик ЦРУ Реймонд Макговерн отметил эффективность русских высокоточных ракет

Американский экс-аналитик ЦРУ Реймонд Макговерн отметил эффективность русских высокоточных ракет

В США признали эффективность русских высокоточных ракет.По словам американского экс-аналитика ЦРУ Реймонда Макговерна, высокоточное оружие русской армии способно играючи поражать военную технику ВСУ, которую стоаны НАТО отправляют киевскому режиму.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх