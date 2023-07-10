В США признали эффективность русских высокоточных ракет.По словам американского экс-аналитика ЦРУ Реймонда Макговерна, высокоточное оружие русской армии способно играючи поражать военную технику ВСУ, которую стоаны НАТО отправляют киевскому режиму.
В США признали эффективность русских высокоточных ракет.По словам американского экс-аналитика ЦРУ Реймонда Макговерна, высокоточное оружие русской армии способно играючи поражать военную технику ВСУ, которую стоаны НАТО отправляют киевскому режиму.
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