ВСУ: В Одесской области обломки дрона вызвали пожар в зернохранилище

Обломки сбитого БПЛА в Одесской области повредили здание зернохранилища, там произошло возгорание, сообщила в пятницу начальник объединенного координационного пресс-центра сил обороны Украины «Юг» Наталия Гуменюк.
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