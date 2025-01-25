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Каре Шахназаров высказался о выдвижении Юры Борисова на «Оскар»”

Каре Шахназаров высказался о выдвижении Юры Борисова на «Оскар»”

На мировой арене киноискусства произошёл примечательный поворот: российский актёр Юра Борисов номинирован на премию «Оскар» за одну из главных ролей в фильме «Анора».

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