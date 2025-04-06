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Царьград

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Сергей Лавров поздравил Маргариту Симоньян с днем рождения и отметил её вклад

Сергей Лавров поздравил Маргариту Симоньян с днем рождения и отметил её вклад

Министр иностранных дел России Сергей Лавров поздравил Маргариту Симоньян, главного редактора RT, с днем рождения, отметив её вклад в укрепление позиций России на международной арене и партнёрские отношения с Министерством.

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