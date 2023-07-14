Пока на полях Запорожья горят "Леопарды" и "Брэдли", а бойцы 58-й русской армии круглосуточно держат удар врага, все продолжают обсуждать отставку и последущее затем заявление генерала Ивана Попова, возглавшего 58-ю.
Что это за героическая 58-я армия, в которой сняли командарма Попова
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Вадим Кузнецов
А в итоге - в Группе Вагнера, или как ее еще потом назовут, появится еще один хороший командир...
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6 час.
Валерий Ворожищев
На фронте всегда остро стоит вопрос о предводителях-командирах. Сам ход военных действий выдвигает новых командиров, способных одерживать победы. Военных талантов у нас достаточно. Будем их ждать в качестве командующих крупных соединений.
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6 час.
Владимир Алтайцев
Два поганца- Крутов и Скот Дурак уже набросились на Попова, твари, не разобравшись даже в его биографии, не выяснив, кто и по чьему заказу сделал эту видеозапись совещания и передал Гурулёву, который ради каких-то поганых своих целей обнародовал её. И тут же две поганки начали лить помои на генерала, когда ещё ничего толком неизвестно. Мерзко это.
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1 час.
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