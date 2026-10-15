В Санкт-Петербурге через суд добились устранения нарушений в доме-памятнике на 6-й Советской улице. В трех лестничных клетках здания отслаиваются штукатурка и краска.
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