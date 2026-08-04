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Торонто (WTA). 2-й круг. Шнайдер сыграет со Шрамковой, Калинская – с Кесслер, Александрова поборется с Осорио, Соболенко – с Утидзимой

Диана Шнайдер поборется с Ребеккой Шрамковой во втором круге тысячника в Торонто. Анна Калинская встретится с Маккартни Кесслер, первая ракетка мира Арина Соболенко – с Моюкой Утидзимой.

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